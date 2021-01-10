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انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بـ«غرفة الإسكندرية»

الأحد 10/يناير/2021 - 02:24 م
انطلاق منظومة الإقرارات
انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية
هبه عويضه
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افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، بمقر الغرفة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بمحاضرة عن آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، قدمها أحمد محمد أبو زيد، المحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية.

كما ناقش الدكتور أحمد حشيش، محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب معتمد، أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، والقوانين ذات الصلة، وللائحتها التنفيذية، ومعايير المحاسبة.

ويأتي ذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية والجمارك، والتي نظمتها لجنة "الممول والضريبة"، بغرفة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس شريف الجزيري عضو مجلس الإدارة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية، وعدد من أساتذة المحاسبة والمراجعة ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.

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