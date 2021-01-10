ضبط 1573 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إن مديرية الطب البيطري شنت 20 حملة تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، خلال شهر ديسمبر وحتى نهاية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.من جانبه، أوضح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أنه خلال الحملات التفتيشية التى نظمتها مديرية الطب البيطري تم تحرير 72 مخالفة بـ8 مراكز وهي (المنيا - مغاغة - أبوقرقاص - بنى مزار - سمالوط - ديرمواس- العدوة - مطاى)، بإجمالى 1573.500 كيلو جرام لحوم، منها 1269.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و304 كيلو جرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.