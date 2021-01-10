الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية الوطنية

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، بشدة الانفجار الذي أسفر عن مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية، ضياء فيدان، وشخصين آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.وذكر القصر الرئاسي الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية أن الرئيس الأفغاني أدان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة "كارت إي ناو" في كابول وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية.ونقل القصر الرئاسي عن غني قوله إن استهداف الشخصيات الوطنية الملتزمة والمتفانية جريمة ضد الإنسانية والقيم الإسلامية، مضيفا "إن تصاعد العنف من قبل طالبان يتعارض مع روح الالتزام بالسلام ويشير إلى أن الحركة لا تزال تتبع موقفها العدواني لإزهاق أرواح الأبرياء والإضرار بالمنشآت العامة".وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة ضياء فيدان، وذلك جراء انفجار قنبلة مغناطيسية بالعاصمة كابول.