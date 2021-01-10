رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

عالم

الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية الوطنية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:22 م
أشرف غني،
أشرف غني،
ا ش ا
طباعة
أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، بشدة الانفجار الذي أسفر عن مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية، ضياء فيدان، وشخصين آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر القصر الرئاسي الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية أن الرئيس الأفغاني أدان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة "كارت إي ناو" في كابول وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية.

ونقل القصر الرئاسي عن غني قوله إن استهداف الشخصيات الوطنية الملتزمة والمتفانية جريمة ضد الإنسانية والقيم الإسلامية، مضيفا "إن تصاعد العنف من قبل طالبان يتعارض مع روح الالتزام بالسلام ويشير إلى أن الحركة لا تزال تتبع موقفها العدواني لإزهاق أرواح الأبرياء والإضرار بالمنشآت العامة".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة ضياء فيدان، وذلك جراء انفجار قنبلة مغناطيسية بالعاصمة كابول.

موضوعات متعلقة

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية