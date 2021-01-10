«الأطباء»: 40% من المترددين على المستشفيات يشتبه في إصابتهم بكورونا

طالب الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، وزارة الصحة بتوضيح طرق حقن الفرق الطبية بلقاح فيروس كورونا، وهل سيتم من خلال المستشفيات العامة أم من خلال مراكز للقاح.وشدد عبدالحي على ضرورة عدم قصر التطعيم على مستشفيات الفرز والعزل فقط، حيث أن أكثر من 40 إلى 50% من المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات لديهم اشتباه بالإصابة بكورونا، بأعراض خفيفة أو دون أعراض، مشيرا إلى أن ذلك يتطابق مع ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فى انتشار الإصابة بالموجة الثانية بشكل أكبر.وأوضح عبد الحي، فى تصريحات صحفية عبر تطبيق "زووم"، أن توافر المستلزمات الطبية للفرق الطبية فى الموجة الثانية من الجائحة أفضل كثيرا من الأولى، حيث لم تتلق النقابة شكاوى حتى الآن خاصة بنقص بمستلزمات، مؤكدا ضرورة التزام جميع أطقم الفرق الطبية بالاجراءات الاحترازية للحماية من مخاطر العدوى.وأشار إلى أن نقابة الأطباء تواصلت مع وزارة الصحة حول قرار تعيين أطباء بالمستشفيات لمتابعة الأكسجين، لتوضيح أن دور الطبيب متابعة الأكسجين مع المريض واستمرار تدفقه له، لكن ملئ التنك أو الأنابيب هو مسئولية مهندسين الصيانة، وأن تحميل الأطباء بمسؤوليات خارج مهامهم هو إنهاك لهم.