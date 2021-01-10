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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

هل احتفال 25 ديسمبر عند المسيحيين مسروق من الوثنيين؟

الأحد 10/يناير/2021 - 02:18 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، مقالًا للأب رومانوس الكريتي، أجاب فيه عن تساؤل «هل أخذ المسيحيون تاريخ 25 ديسمبر من العيد الروماني الوثني لميلاد الشمس التي لا تُقهر وجعلوه عيدًا لميلاد المسيح؟».

وجاء المقال الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالآتي نصًا: «في مخطوطة لتفسير سفر دانيال النبيّ كتبها القديس هيبوليتوس الروماني (170 - 235م) ويُرجّح العلماء أنها تعود إلى العام 207م يقول فيها ما يلي: المجيء الأول لربّنا في الجسد، عندما ولد في بيت لحم، ثمانية أيام قبل شهر يناير (أي 25 ديسمبر) في اليوم الرابع من الأسبوع (أي يوم الأربعاء) في العام الثاني والأربعين لِمُلك أوغسطوس (قيصر)».

وتابع: «وهذا هو النصّ الأصلي للمخطوطة باللغة اليونانية: ومن المعلوم تاريخيًا أن الإمبراطور الروماني أورليان حدّد لأول مرة يوم 25 ديسمبر عيدًا لاله الشمس التي لا تُقهر في عام 274، أي أنه قبل أن يُحدّد أورليان عيد ميلاد الشمس بحوالي67 سنة، توجد لدينا شهادة تاريخية تُثبت وتؤكد أن إحتفال المسيحيين في روما بميلاد المسيح في هذا التاريخ، سابق بكثير لاحتفال الرومانيين الوثنيين به بعيد آلهتهم الشمس، فكيف إذًا يكون المسيحيون هم الذين أخذوا هذا التاريخ من الرومان وجعلوه عيد ميلاد المسيح؟؟؟».

ووواصل: «لنفترض جَدلًا وتماشيًا مع من يُشكّك في عمر المخطوطة، أن القديس هيبوليتوس الروماني كتب هذه المخطوطة في نفس العام الذي توفي فيه، أي في سنة 235 أو 236م فهذا يعني أيضًا أن شهادته على وجود عيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر سابقة لإعلان أورليان الإحتفال بميلاد الشمس بحوالي أربعين عامًا، فكيف إذًا يكون أصل تاريخ ميلاد المسيح مأخوذ من ميلاد الشمس الوثني؟؟!!».

ويشهد على ذلك أيضًا أستاذ التاريخ توماس تالي، في كتابه "أصول السنة الليتورجية، حيث يقول ما يلي: إن المسألة بالأكثر أنه قام الإمبراطور الروماني أورليان بجعل يوم الشمس التي لا تُقهر، في 25 ديسمبر لكي يُزاحم تصاعد إنتشار المسيحية».

وأكمل «فالحقيقة إذًا هي تمامًا على عكس ما يدّعيه البعض، لأنّ الإمبراطور أورليان هو الذي كان يُقلّد المسيحية، ويُنافس تناميها المتصاعد في الإمبراطورية الرومانية في عهده، الأمر الذي جعله يُحدّد عيد ميلاد الشمس التي لا تُقهر، في نفس الموعد الذي يحتفل به المسيحيون بعيد ميلاد المسيح».

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