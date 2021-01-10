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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رئيس البرلمان العربي: يجب تضافر الجهود لمكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه

الأحد 10/يناير/2021 - 02:17 م
عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي
أميرة العناني
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أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ضرورة تضافر الجهود الوطنية والعربية لجميع المؤسسات العربية البرلمانية والحكومية؛ لمكافحة الفكر المتطرف ومنعه وتجفيف منابعه، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية، حيث شدد «العسومي» على ضرورة تبني استراتيجيات واضحة بإجراءات وآليات وأدوات عمل على المستويات الوطنية والعربية بما يساهم في نشر الوعي الصحيح والدقيق بماهية التطرف وأشكاله وأساليب التأثير على الشباب وجذبهم والتأثير عليه وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك، ما يشكل تحدي وطني وعربي وتهديد على الأمن والسلم العربي والدولي، وتهديد أمن وسلامة الشعوب العربية وشعوب العالم.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول التنسيق المشترك مع البرلمان العربي ومساندة جهوده القائمة على  مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو؛ من خلال دعم برامج وخطط البرلمان العربي الرامية إلى تعزيز الحوار والإقناع ومحاربة الفكر الظلامي بالحجة السليمة والفكر التنويري، والتوعية لكافة فئات المجتمعات العربية خاصة الشباب باعتبارهم عصب الأمة العربية ومستقبلها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته بالجهود التي يقوم بها البرلمان العربي، وما يشهده من تطور في أدواته وتطلعاته وخطط عمله، مؤكدًا دعمه الكامل لخطط البرلمان العربي وبرامجه الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

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