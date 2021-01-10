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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بقتل سائق بسبب أولوية المرور ببدر للجنايات

الأحد 10/يناير/2021 - 02:15 م
المتهم
المتهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل سائق توك توك بسبب أولوية المرور بمدينة بدر.

وتلقى المقدم محمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق توك توك عقب مشاجرة بينه وبين سائق آخر.

وبانتقال رجال مباحث بدر تم العثور على "نادر م" سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة بالصدر ومناقشة الشهود أقروا بأن المتهم افتعل مشاجرة بسبب أولوية المرور وقام بالتعدى بالضرب على المجني عليه وفر هاربا.

بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم ضبط المتهم "حاتم ط" سائق سيارة نقل وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "مفك "

وأقر المتهم حاتم.ط سائق أمام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بأنه لم يسبق له معرفة المجنى عليه ولا تربطهم اى خلافات نهائيا أو صلة، ولم تكن فى نيته قتله، بل كانت مشاجرة طبيعية تحدث يوميا بين السائقين لأولوية المرور أو التحميل.

كما أقر المتهم بأنه تعدى على المجنى عليه مستخدما مفك بعد تعديه عليه بالألفاظ السيئة والبذيئة مؤكدا بأنه يعيش ويعمل فى مدينة بدر منذ سنوات ولم يفتعل اى مشاجرات أو خلافات مع أحد من قبل وذو سمعة طيبة

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