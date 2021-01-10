6076 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلن مسؤولو الصحة في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 6 آلاف و76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 289 ألفًا و458 حالة.وأضاف المسؤولون -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و74 حالة.يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى الخميس الماضي، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس بعد ارتفاع حالات الإصابة بشكل قياسي في العاصمة وجميع أنحاء البلاد.وتم تفعيل حالة الطوارئ منذ يوم الجمعة الماضي، وستستمر حتى 7 فبراير المقبل.