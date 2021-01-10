«شرق الإسكندرية» ينفذ عمليات تعقيم شاملة للمناطق والمنشآت الخدمية

نفذ حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، فى إطار خطة الدولة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس"كورونا" واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حماية المواطنين، وبالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية.وتابعت إدارة الأزمات والكوارث بالحي، أعمال التعقيم، وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمحطة سكة حديد سيدي جابر والمناطق المحيطة بالمحطة بإعتبارها من المحطات التي تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين يوميًا.وتم تطهير بوابات الدخول والخروج والأرصفة والمقاعد، وتستخدم القوات المسلحة أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.