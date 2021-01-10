حلا شيحا تحطم قلب تامر حسني في «مش أنا»

ينتظر صناع فيلم "مش أنا" طرح العمل بالسينمات بعد الانتهاء من تصويره بالكامل خلال العام الماضي، ولكن تعطل عرضه بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن الفيلم وضع في مقدمة قائمة الأفلام المقرر طرحها فور الانتهاء من جاحة فيروس كورونا المستجد أو عند فتح دور العرض بنسبة كبيرة حتى لا يظلم العمل حيث كانت تكلفة إنتاجه باهظة.وأضاف المصدر أن الفنانة حلا شيحا تظهر بشكل مختلف تمامًا عما ظهرت به من قبل حيث تجسد دور عشيقة الفنان تامر حسني ضمن الأحداث ولكن يتعرضان لموقف ما يجعلها توافق على الزواج من آخر مما يجعل "تامر" يدخل في حالة نفسية محطمة بسبب حبه لها وتتوالى الأحداث في إطار الكوميديا والتي تعتمد على الموقف.