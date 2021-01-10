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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع «القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»

الأحد 10/يناير/2021 - 02:11 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونعى المجلس الأستاذ الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وطالب وزير التعليم العالي بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتم عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالي للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.

ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمى فى الفلك وعلوم الفضاء، أيضًا على ترقية عدد من الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث فى عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.

وأحيط المجلس علمًا بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

ومن جهته، استعرض الدكتور جاد القاضي، التقرير الربع سنوي حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تم أو الجارية، وكذلك الأداء العلمى للمعهد، مشيرًا إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثًا فى قواعد بيانات "Scopus" منها 43% فى مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلًا عن زيادة فى الأبحاث المنشورة فى Q1، وزيادة فى مؤشرات الاستشهاد، بالإضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد الشهر الماضي.

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