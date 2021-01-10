وفاة والإصابات ترتفع إلى 9 أشخاص في حريق مصنع الملابس بالإسكندرية

ارتفع عدد المصابين من مصنع ملابس منطقة حجر النواتية البر القبلي شرق محافظة الإسكندرية، إلى 9 عاملين ووفاة شخص، إثر اندلاع حريق هائل بسبب ماس كهربائي.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، والدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، والذى أسفر عن اصابة 9 عاملين ووفاة آخر يُدعى محمد مصطفي، 31 سنة، عامل بالمصنع، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تداعيات الواقعة ونقل المصابين من العاملين للمستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقى العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، وتقديم لهم الرعاية الطبية.