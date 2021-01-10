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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد عبير صبري.. فنانات عانين من التعذيب علي يد أسرهن

الأحد 10/يناير/2021 - 03:11 م
عبير صبري
عبير صبري
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة عبير صبري، الترند علي محرك البحث جوجل بعد ظهورها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك بعد أن كشفت عن الكثير من أسرار وتفاصيل حياتها وذلك لأول مرة.

وعن طفولتها قالت: " والدي كان بيضربني بالحزام لما بيلاقيني بعمل حاجة غلط، وأنا مش زعلانة منه ومعقدنيش ولا حاجة، التعامل بعنف في أوقات بيكون تعبير عن الحب، بس ده يمكن أثر عليّا وخلاني جبانة شوية، ورغم ده ماما كانت أصعب من بابا، كانت عصبية جدا، وكنت ملطشة في البيت".

ونرصد في السطور التالية فنانات عانين من التعذيب مما اضطرهم الأمر إلي الهروب من أهلهم.

- تحية كاريوكا:

انفصل أبوها وأمها التي تزوجت بعد ذلك، وبعد فترة توفي والدها وهي في الرابعة من عمرها وبالتالى عاشت الطفلة سنوات من العذاب، فكانت هي الأصغر في أخواتها وكانت لديها أخوة كثيرة من الأب، كان ضمن أخوتها الكبار رجل طيب اسمه "مرسى" لكنه مريض غير قادر على حمايتها، وأخ آخر شرير اسمه "أحمد" أخرجها من المدرسة ومنعها من رؤية أمها وجعلها بمثابة خادمة له ولأولاده، فكان يربطها بسلسلة وقص لها شعرها بسبب محاولاتها الكثيرة للهروب إلى أقاربها، وظلت نحو 4 سنوات لم تر أمها سوى مرة واحدة في "قسم الشرطة".

- سامية جمال:

عانت سامية كثيرا من زوجة والدها التي كانت تعاملها كخادمة تؤدي أعمال المنزل، بالإضافة إلى ضربها المبرح لتقرر وقتها الهروب من المنزل، وتذهب إلى بيت شقيقتها في القاهرة لتعيش معها هي وأبنائها وكان عمرها وقتها لا يتعدى 13 عاما، وحاولت تعلم الخياطة لكي تنفق على نفسها وذات يوم تعرفت سامية على جارتها التي كانت تعشق السينما، وذهبت معها لمشاهدة الأفلام ولكنها تأخرت عن موعدها، وعندما عادت للمنزل تعدى زوج شقيقتها عليها بالضرب، لتقرر وقتها ترك منزل شقيقتها أيضا.

- نجوي فؤاد:

اختارت الراقصة نجوى فؤاد أن تهرب من بيت عائلتها لتحترف عالم الفن، ولم يرض والدها عن ذلك وتبرأ منها، وأشارت في أحدي البرامج التلفزيونية إلى أنه كانت هناك محاولة من ابن عمها لقتلها يوم زفافها إلى الموسيقار "أحمد فؤاد"، إلا أنه بعد أن رأى وثيقة الزواج تراجع عن قتلها، ومنذ ذلك اليوم لم تر أي أحد من أسرتها.

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