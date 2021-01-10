الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من القدس بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال تصديهم لمحاولة تجريف أراضٍ في حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشابًا بعد أن داهمت منزله في العيسوية، واعتقلت محاميًا ونجله المحامي بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل، ومواطنًا من بلدة يطا جنوب الخليل، وأسيرًا محررًا على حاجز عسكري أثناء توجهه إلى مدينة رام الله، ومواطنًا من قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، واستولت على شاحنته.