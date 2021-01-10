الأنبار نيقولا: قديسو السماء ومريم العذراء يدعمون الأطباء

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأحد قديسي الكنيسة في روسيا العاملين في مجال الطب.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: " لنصلي جميعا من اجل اطقم التمريض"، وجاء بالصورة أحد المرضى وهو يتعرض للكشف الطبي على يد أحد الأطباء، ويظهر أيضا بالصورة السيدة العذراء مريم، والسيد المسيح، والقديس لوقا الطبيب احد قديسي كنيسة الروم الأرثوذكس العاملين في مجال الطب، في إشارة الى مساندة السماء للأطباء.