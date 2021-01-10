«التضامن»: بدء صرف مساعدات «تكافل وكرامة» الأيام المقبلة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي «تكافل وكرامة»، خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الصرف لنحو مليونًا و237 ألفًا و582 شخصًا من مستفيدي «كرامة»، و2 مليون و175 ألفًا و603 لمستفيدي «تكافل».وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف مساعدات «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.وأشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّه سيتمّ متابعة سير عملية الصرف، والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإعطاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.