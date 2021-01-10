حي المعادي يوقف أعمال بناء مخالف ويتابع قرارات مجلس الوزراء

واصلت أحياء المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم من تنفيذ تكليفتها الخاصة بقرارت مجلس الوزراء.واقف حي المعادي أعمال بناء مخالفة ٤٩ تقسيم شمال سيناء بزهراء المعادى.وقام حي المعادي برفع إشغالات شارع مكة وشارع السنتر التجاري بزهراء المعادي، وتم التحفظ على عدد ٩ شيش و١٤ كرسي.ورفع إشغالات وغلق ورشة بشارع مكة، وتمت الحملة تحت إشراف المهندس رئيس حي المعادي.كما واصل حي المعادي أعماله فى ضوء استمرار القضاء على المخالفات والإشغالات فقد تم تنفيذ حملة لرفع وإزالة الإشغالات وإيقاف أعمال مخالفة، ورفع عربة لبيع الشاي بشارع ١٠٥، كما تم تحرير عدد ١٦ مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي تحت إشراف المهندس رئيس حي المعادي.