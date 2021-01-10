حملة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - كفر الدوار - بدر دمنهور " عن إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 307 م بقرى المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، وإزالة 3 حالات تعد في المهد على الرقعة الزراعية بمساحة 220 م٢ بنطاق قرى كوم البركة وعزبة طه بكفر الدوار عبارة عن أعمدة وتشوينات من الطوب والأخشاب.كما تم إزالة مبنى مخالف فى المهد ودون ترخيص بالطوب الأحمر بمساحة 28 متر٢ بنطاق قرية بغداد بمركز بدر.