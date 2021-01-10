كنيسة الروم الأرثوذكس تصلي من أجل أطقم التمريض

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إننا مطالبين بالصلاة من أجل أطقم التمريض.ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص الصلاة الخاصة بأطقم التمريض، وجاء نص الصلاة كالتالي:"بارك يا رب وأيّد كل الذين يعتنون بمحبة وتضحية بالمرضى حيثما وُجدوا، أكانوا في البيوت أم في المستشفيات، واحفظهم بنعمتك، لتكن يدك على أيديهم، أيدهم بمساعدة الأم الحنون العذراء مريم وقديسيك الأطباء العادمي الفضة، أَبعد كل مرض وألم عن شعبك، وعلّمنا أن نثمّنَ الحياة والصحة كعطايا من لدُنِك".