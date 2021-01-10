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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأطباء»: زيادة ملحوظة فى أعداد شهداء كورونا.. ولا داعى للمبالغات

الأحد 10/يناير/2021 - 02:09 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
فاتن خديوى
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قال الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد شهداء الأطباء خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا عن الأولى.

وأشار عبدالحي، إلى أن متوسط الأعداد التي تعلنها نقابة الأطباء يوميا من 4 إلى 5 أطباء، مستنكرا نشر وسائل التواصل الاجتماعي أعداد تفوق ذلك، معقبا: "الموقف صعب وسيئ ولا يحتاج لأي مبالغات، فعند فقد 5 أطباء بشكل يومي هو أمر ليس بسيطا".

وأضاف عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن أعداد الشهداء التى تسجلها النقابة وتعلنها هى جميع الحالات التى تصلها، دون تفرقة، سواء على المعاش أو حكومة أو مستشفيات جامعية، لكنها أقل من الواقع، لأننا كنا نلتزم فى البداية بتسجيل من يجرى المسحات الطبية، وهناك بعض المؤشرات توضح أن 490 طبيبا تواصلوا مع اتحاد المهن الطبية، لكنهم لم يجروا المسحة، لافتا إلى أن أعداد إصابات الأطباء قد تفوق إجمالى ما سجلته النقابة والبالغ 291 شهيدا، بنحو 200 طبيب آخرين.

واستنكر أمين عام نقابة الأطباء، محاولات التفرقة بين أسباب إصابة الأطباء بكورونا، سواء على رأس العمل أم بالعيادات الخاصة، قائلا: إصابة الطبيب بكورونا مختلفة عن أى شخص آخر، فمن الصعب تحديد إن كانت الإصابة فى المستشفى صباحا، أم أثناء وجوده فى عيادته الخاصة، فالعاملون بالعام والخاص والخيرى شركاء فى تقديم الخدمة الطبية، كما أنه وفق الإحصائيات فإن 70% من الإنفاق الصحي في مصر من جيب المرضى أنفسهم، وبالتالي التمييز بين الأطباء المصابين بكورونا فى الخاص والحكومى غير مقبول.

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