رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

مصر

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 24

الأحد 10/يناير/2021 - 02:05 م
الأرصاد
الأرصاد
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء- في بيان اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 23 12
طنطا 24 15
شبين الكوم 24 15
دمنهور 23 14
بلطيم 23 14
مطروح 22 11
السلوم 22 11
سيوة 24 10
بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
الزقازيق 24 15
المنصورة 23 14
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 22 05
نويبع 26 19
طابا 25 16
كاترين 18 07
الطور 26 13
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 16
مرسى علم 26 15
الفيوم 24 12
بنى سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 10
سوهاج 27 11
قنا 28 11
الأقصر 29 12
أسوان 30 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 29 13
شلاتين 29 19
أبو رماد 28 18
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية