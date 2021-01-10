«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وأشار الخبراء- في بيان اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء.أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 15الإسكندرية 23 13وادى النطرون 23 12طنطا 24 15شبين الكوم 24 15دمنهور 23 14بلطيم 23 14مطروح 22 11السلوم 22 11سيوة 24 10بورسعيد 22 14دمياط 22 14الزقازيق 24 15المنصورة 23 14الإسماعيلية 25 13السويس 24 14العريش 22 12رفح 22 11رأس سدر 25 12نخل 22 05نويبع 26 19طابا 25 16كاترين 18 07الطور 26 13شرم الشيخ 26 19الغردقة 27 16مرسى علم 26 15الفيوم 24 12بنى سويف 25 12المنيا 26 11أسيوط 27 10سوهاج 27 11قنا 28 11الأقصر 29 12أسوان 30 12إدفو 30 12أبوسمبل 29 13الوادى الجديد 29 13شلاتين 29 19أبو رماد 28 18حلايب 26 20رأس حدربة 26 20