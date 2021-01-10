تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 34 ألف سيدة بالشرقية ضمن مبادرة الرئيس

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية الشماركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة؛ قدمت الخدمة الطبية، وأجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 33 ألف سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتى الآن، وذلك خلال 20 يومًا منذ انطلاق المبادرة أواخر شهر ديسمبر 2020.وأوضح «مسعود»، في بيان اليوم الأحد، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ 34505 سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة؛ وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.وذكر أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.وأشار إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا على أن الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.وبين أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لـ 102700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عامًا، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية.