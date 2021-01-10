ما هو عيد الظهور الإلهي؟.. مطران طنطا يجيب

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "معنى عيد الظهور الإلهي".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن معمودية المسيح التي يتوج خلالها الرب ملكًا لعصر جديد، مرتبطة بالظهور الإلهي، المشهد الكامل للمعمودية والظهور الإلهي لا يعني فقط أن يسوع المسيح مَلك، بل يُظهر بوضوح شديد في شخص يسوع المسيح، وهو الله مَلك العالم، معنى مملكته. يُظهر نوع ملكوت يسوع المسيح، الطبيعة العميقة للقانون الذي يحكم العالم. فالله يسود في المحبة، التي هي ليست سببًا للسلبية على الإطلاق، ولكنها قوة ديناميكية وخلاقة للحياة".وأضاف:"ذات مرة تناقش تلاميذ يسوع المسيح فيما بينهم من سيكون الأول في ملكوت الرب، فانتهز المسيح المناسبة من هذه المناقشة، وقال لهم: "مُلُوكُ الأُمَمِ يَسُودُونَهُمْ، وَالْمُتَسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ يُدْعَوْنَ مُحْسِنِينَ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَيْسَ هكَذَا، بَلِ الْكَبِيرُ فِيكُمْ لِيَكُنْ كَالأَصْغَرِ، وَالْمُتَقَدِّمُ كَالْخَادِمِ. لأَنْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ أَلَّذِي يَتَّكِئُ أَمِ الَّذِي يَخْدُمُ. أَلَيْسَ الَّذِي يَتَّكِئُ، وَلكِنِّي أَنَا بَيْنَكُمْ كَالَّذِي يَخْدُمُ" (لو 25:22-27). الله، في محبته لنا التي لا تُسبر، هو بيننا كخادم. إن المُلك والسلطة هما الهدف النهائي للحكام على العالم، إنهم يخفون هذا التعطش للسلطة وراء ما يسمونه الإحسان للمظلومين. أما مع قوة وملكوت الإله المسيحي: يكمن جوهر القوة في خدمة الآخرين، ويتمثل التفوق في تقديم المرء مصلحة الأصغر".وتابع:"هذه الأفكار البسيطة التي أتت من تنصيب يسوع ملكًا لعصر جديد عند معموديته في نهر الأردن، بحسب عيد الظهور الإلهي، وضعت موجة العنف بأكملها في أزمة، حيث يُظهر عيد الظهور الإلهي للعالم الله كخادم، يحني هامته أمام عبد، لهذا فهو صاحب السيادة على العالم والتاريخ. لأن ما لوحظ في عيد الظهور الإلهي، في معمودية يسوع، هو إعلان الله الآب الذي يقبله كل إنسان عندما يعتمد باسم يسوع المسيح، "هذا هو ابني الحبيب".واختتم:"إن احتفالنا بمعمودية يسوع وعيد الظهور الإلهي المقدس، في الجوهر نحن نفكر ونعلن جوهر معموديتنا. كما يُرتَل في طقس المعمودية: "أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم"، هذا هو معنى عيد الظهور الإلهي، معمودية يسوع المسيح في نهر الأردن ولكن أيضًا معموديتنا".