عماد خليل عقب استخراج كارنيه «النواب»: ملف المواطنة على رأس أولوياتي

عبر النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين بقرار رئيس الجمهورية، عن سعادته بتعيينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمجلس النيابى، الذى جاء فى مناسبة سعيدة حيث عيد الميلاد فكان العيد عيدين بالنسبة له، معتبرًا إياه شرف كبير بل وتكريما لثقة الرئيس فى الشباب، ولاسيما تنسيقية شباب الأحزاب.وقال خليل، عقب استخراج كارنية العضوية، إنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن، مشيرًا إلى أن التنسيقية خرج منها الكثير من الكوادر سواء على المستوى التنفيذى فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب فى البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.وأشار خليل، إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى.