«الأطباء»: سلبية «PCR» ليست دليلا لعدم الإصابة بكورونا

قال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن رغم قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020)، وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، إلا أنه وحتى الشهر الجاري يناير 2021 لم يتم البدأ في تفعيل القرار، ومرت النقابة بخطوات عديدة حتى وصلت إلى تغيير كود الإصابة، وصولا إلى عقد اجتماع مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وصدر قرار حصول أسر الشهداء على معاش إصابة عمل كامل بمتوسط لشهداء 2020 بقيمة 5400، وشهداء 2021 بمتوسط 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تنفيذ القرار.وأضاف عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن العديد من الأطباء توفوا فى مستشفيات عزل قبل عمل تحليل الـpcr، هذا بالإضافة إلى أن نسبة الأخطاء فى تحاليل الـpcr قد تتراوح من 20 إلى 25%، وبالتالى فإن سلبية المسحة ليست دليلا قاطعا على عدم الإصابة بكورونا، ونتمنى أن يتم تشكيل لجان لدراسة ملفات الأطباء شهداء كورونا، لسهولة حصول الأسر على مستحقاتهم، والاعتماد على معايير أخرى مثل الأشعات المقطعية، والتحاليل لإثبات أحقية الأطباء.وأكد أمين عام الأطباء، أن صرف معاش إصابة العمل لأسر الشهداء خطوة جيدة، إلا أن طموح النقابة أعلى من ذلك، حيث كانت تطالب بمساواتهم بشهداء الشرطة والجيش نظرا للمميزات التى يتم منحها لأبنائهم فى الدراسة وغيرها من وسائل رعاية أسر الشهداء، مطالبا بتكريم معنوى لأسر شهداء الأطباء، بإطلاق أسمائهم على مدارس أو شوارع فى مناطقهم، لافتا إلى أن أكثر محافظة طبقت ذلك كانت الدقهلية.