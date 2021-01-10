رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

مصر

«الأطباء»: سلبية «PCR» ليست دليلا لعدم الإصابة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 01:57 م
الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن رغم قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020)، وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، إلا أنه وحتى الشهر الجاري يناير 2021 لم يتم البدأ في تفعيل القرار، ومرت النقابة بخطوات عديدة حتى وصلت إلى تغيير كود الإصابة، وصولا إلى عقد اجتماع مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وصدر قرار حصول أسر الشهداء على معاش إصابة عمل كامل بمتوسط لشهداء 2020 بقيمة 5400، وشهداء 2021 بمتوسط 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تنفيذ القرار.

وأضاف عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن العديد من الأطباء توفوا فى مستشفيات عزل قبل عمل تحليل الـpcr، هذا بالإضافة إلى أن نسبة الأخطاء فى تحاليل الـpcr قد تتراوح من 20 إلى 25%، وبالتالى فإن سلبية المسحة ليست دليلا قاطعا على عدم الإصابة بكورونا، ونتمنى أن يتم تشكيل لجان لدراسة ملفات الأطباء شهداء كورونا، لسهولة حصول الأسر على مستحقاتهم، والاعتماد على معايير أخرى مثل الأشعات المقطعية، والتحاليل لإثبات أحقية الأطباء.

وأكد أمين عام الأطباء، أن صرف معاش إصابة العمل لأسر الشهداء خطوة جيدة، إلا أن طموح النقابة أعلى من ذلك، حيث كانت تطالب بمساواتهم بشهداء الشرطة والجيش نظرا للمميزات التى يتم منحها لأبنائهم فى الدراسة وغيرها من وسائل رعاية أسر الشهداء، مطالبا بتكريم معنوى لأسر شهداء الأطباء، بإطلاق أسمائهم على مدارس أو شوارع فى مناطقهم، لافتا إلى أن أكثر محافظة طبقت ذلك كانت الدقهلية.

موضوعات متعلقة

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية