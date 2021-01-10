بعد وكيل «صحة قنا».. حكايات أبطال من الجيش الأبيض استشهدوا خلال حربهم ضد كورونا

• السيد متولي مراقب صحي توفى بكورونا.. وصديقه: كان شغوفًا بعمله

• دعاء.. توفيت بالفيروس وهي حامل

• وفاة فني أشعة في قفط

وقفت الأطقم الطبية في مستشفيات مصر كحائط صد لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصريين ومداواة من إصابه الفيروس، فنالت العدوى العشرات منهم، وتوفي عشرات آخرين بين أطباء وممرضين وفنيين، لم تستطع أجسادهم الصمود أمام الفيروس، وكان آخرهم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذى توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد."الدستور" في السطور التالية رصدت قصص أبطال الفرق الطبية الذين استشهدوا في سبيل الواجب:- في منتصف يونيه الماضي، تعرض السيد متولي مراقب أول أغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والمسئول عن ملف المرور على مطابخ المستشفيات لوعكة صحية لكنه لم يترك عمله رغم التعب، ولم يمر أسبوع حتى وافته المنية بعد مرور أقل من 24 ساعة على ظهور المسحة التي أكدت إيجابية فيروس كورونا في جسده.زميله في العمل سامي رجب مراقب عام الأغذية، قال في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من الموظفين عن أعمالهم، كان رجال الرقابة الصحية يقومون بأعمالهم على أكمل وجه حتى وإن تعرضت حياتهم للخطر، موضحًا أنه كان مثال للموظف المحب لعمله ولم يتغيب عن عمله أبدًا حتى في أصعب فترات مرضه قبل وفاته متأثرًا بفيروس كورونا.وتابع: عمل السيد متولي يقتضي التعامل مع الكثير من المواطنين والقيام بجولات ميدانية كل أسبوع، قائلا "السيد كان المسئول عن مطابخ المستشفيات ومنها مستشفيات الحميات والمستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا في القليوبية".وأضاف: قبل وفاته بأسبوع كان يشعر بتنميل في الجزء الأيمن من جسده، وطلبنا منه الحصول على إجازة للراحة لكنه رفض وبعدها بأيام قليلة ظهرت عليه أعراض برد وطلبنا منه عمل مسحة للتأكد من وجود فيروس كورونا من عدمه لكنه رفض، ولكن مع زيادة الأعراض قام بعمل تحاليل وأشعة مقطعية على الصدر، وعرضها على قريب له يعمل طبيب والذي أكد له أنها كورونا، وبعدها تواصلنا مع مستشفى بنها الجامعي لعمل مسحة والتي ظهرت نتيجتها قبل وفاته بيوم واحد.واستطرد "نحن كجميع العاملين في وزارة الصحة حياتهم معرضه دائمًا للخطر لذا ومع بداية ظهور فيروس كورونا قررنا تعويض النقص في أدوات الحماية التي توفرها وزارة الصحة على حسابنا الشخصي"، موضحًا "مديرية الشئون الصحية كانت توفر لنا ماسكات وجوانتيات لكنها لم تكن كافية فطبيعة عملنا نتعامل مع الجمهور العام ونقوم بجولات ميدانية كثيرة، لذا كنا نعوض النقص من أموالنا".وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المخالطون للمراقب الصحي السيد متولي، قال سامي: "قبل ظهور نتيجة المسحة كانت الأشعة المقطعية تؤكد إصابته بالفيروس فتم عزله في منزله ونقل زوجته وأبنائه إلى شقة أخرى، وعقب وفاته تم تعقيم الشقة كاملة، وظهرت أعراض طفيفة على إحدى بناته لكنها ببعض الأدوية تحسنت حالتها"، مشيرًا في العمل اعتمدنا على أنفسنا في متابعة تطور الأعراض ولكنها لم تنتقل لأي منا وتولي زملائنا في قسم الملاريا بتطهير المكاتب كلها.في يونيه الماضي صدر تقرير عن إدارة مكافحة العدوى بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان حول نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالفريق الطبي، والتي وصلت حتى هذا التاريخ إلى 1500 حالة بينهم أطباء وتمريض وعمال وفنيين وأمن وإداريين ومتقاعدين.- بعد 6 سنوات من عمل دعاء أنور، فنى معمل بمستشفى القناطر المركزي استشهدت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهي حامل في شهرها السادس.لم يكن متاحا أمام دعاء أن تحصل على إجازة من عملها فمع زيادة أعداد المصابين بالفيروس كانت الحاجة لكل فرد من الأطقم الطبية ملحة، وبعد فترة أصيبت بفيروس كورونا ولم تتمكن من النجاة، لتستشهد متأثرة بإصابتها وهى تحمل جنينًا لم ير النور.وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، أن عدد الإصابات في صفوف التمريض حتى يونيو الماضي أكبر من الأطباء حيث بلغت في التمريض 59% بينما في الأطباء 24% وفى السيدات أكبر من الرجال حيث بلغت الإصابة نسبتها في السيدات 54% وفى الرجال 46% وتابع: المصابون بين الطواقم الطبية في المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص 43% بينما في مستشفيات وزارة الصحة 57%.وفي نوفمبر الماضي نعت مديرية الصحة بقنا، شهيد مكافحة جائحة كورونا عمر سعد حجازي، الذي يعمل فني أشعة بمستشفى قفط.وكان راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، قرر إعادة تخصيص مستشفى قفط التعليمي لحجر الحالات المصابة بكورونا، بعد إنهاء عملها في العزل خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدل الإصابات، إلى جانب استمرارها في تقديم خدمات الغسيل الكلوي، وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى.