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سياسي

نائب بالشيوخ: «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي يسد الفجوة في السوق المحلي

الأحد 10/يناير/2021 - 01:55 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
أشرف لاشين
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اعتبر النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية نقلة نوعية في المجال الزراعي، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ هذا المشروع نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم الأحد، أن البنية الأساسية والإدارية للمشروع تعتبر منظومة متكاملة للمكينة الزراعية والري، خاصة وأنها مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الري المحوري «بيفوت» ومحطتي كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کيلومتر، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كيلومتر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر من ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ولفت النائب، إلى أن من أهم ما يميز المشروع هو توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.

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