9410 إصابات و177 وفاة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية 9 آلاف و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و385 ألفًا و522 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أورده راديو بولندا اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 177 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 ألفًا و189 حالة.يُذكر أن بولندا قد بدأت حالة الإغلاق الكامل في 28 ديسمبر الماضي وستستمر حتى 17 يناير الجاري، في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بالفيروس.