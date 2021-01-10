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البابا ثيودوروس يرأس احتفال النادي البحري اليوناني بالإسكندرية

الأحد 10/يناير/2021 - 01:52 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن احتفل النادي البحري اليوناني في الإسكندرية بتقطيع صاحب البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بـ«كعكة»، وتقطيعها بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بحضور القنصل القنصل العام لليونان بالإسكندرية ورئيسة النادي التي أهداها صاحب الغبطة طبق خشبي علية شعار بطريركية الإسكندرية.

وزين قاعة مطعم النادي البحري أعلام جمهورية مصر العربية، وعن يمينه علم جمهورية اليونان، وعن يسارة علم جمهورية قبرص، دلالة على العلاقات القوية والتعاون المشترك بين الدول الثلاث.

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