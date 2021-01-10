رئيس التشيك يتوقع تطعيمه بلقاح كورونا خلال أسبوع

ذكر الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان في مقابلة اليوم الأحد أنه يتوقع أن يتم تطعيمه بلقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون أسبوع.وذكر الرئيس، الذي يعاني من مرض السكري والاعتلال العصبي أنه كان يعتزم في بادئ الأمر تلقي الجرعة في أوائل فبراير المقبل.غير أن مستشاريه أقنعوه بأن يتم تطعيمه باللقاح في وقت أقرب، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء التشيك (سي.تي.كيه)، نقلا عن مقابلة مع زيمان نشرها موقع "بلسك دوت سي زيد".وأشاد زيمان بالإتحاد الأوروبي بسبب جهوده في شراء اللقاح للدول الأعضاء.وحتى أمس السبت، تم تطعيم حوالي 40 ألف تشيكي ضد فيروس كورونا المستجد.