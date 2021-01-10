287 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 238 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 152 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 121 حالة لمخالطين لمصابين، و14 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 92113 حتى الآن، بعد تسجيل 238 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 2849 حالة.وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 355 حالة.