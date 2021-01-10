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اقتصاد

إيطاليا تقدم قروضًا ومساعدات بـ 287 مليون دولار لمشاريع تنموية في الأردن

الأحد 10/يناير/2021 - 01:50 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، أن إيطاليا ستقدم لبلاده مساعدات وقروض بقيمة 235 مليون يورو تعادل (287 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير الصفدي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو عقب اجتماع ثنائي بحثا خلاله المستجدات الاقليمية وآفاق التعاون الثنائي.

وذكر الصفدي أن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا التي جرى بحثها لافتا إلى غياب الأفق السياسي لحل هذه القضية بالإضافة إلى إجراءات إسرائيلية تقوض حل الدولتين.

وقال إنه بحث مع نظيره الإيطالي سبل العودة لمفاوضات فاعلة وقادرة على إيجاد أفق سياسي والتقدم نحو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأشاد بموقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين وبالدعم الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) للقيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لنحو خمسة ملايين لاجئ.

وفي الشأنين الليبي والسوري، قال الصفدي إن الجانبين متفقان على ضرورة دعم كل الجهود التي تستهدف حل الازمة الليبية وتعيد الامن والاستقرار لليبيا مؤكدا ضرورة اعطاء زخم جديد لحل الازمة السورية وتركيز الجهود للوصول الى حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من "الإرهاب" ويوفر للشعب السوري فرص استعادة الأمن والاستقرار ويهيئ الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.

وفي الشأن الثنائي قال الصفدي ان البلدين بحثا توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام 2021-2023 موضحا ان المباحثات ركزت على التعاون الثنائي في مجالي الأمن الغذائي والزراعة واعتماد خارطة طريق لتطوير التعاون بين الدولتين ويتيح تعاون القطاع الخاص في البلدين.

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