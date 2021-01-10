71 وفاة و5968 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 71 حالة وفاة و5968 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأدنى منذ 13 يونيو.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و286 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و171 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و74 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".