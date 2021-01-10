حي حدائق القبة يزيل بناء مخالف بشارع حسين عيسى

نفذ صباح اليوم حي حدائق القبة تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية، إزالة مباني مخالفة فى المهد بالعقار 108 شارع حسين عيسى متفرع من سكة الوايلي بحى حدائق القبة، تم مصادرة المعدات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العسكرية.وجاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالتصدى لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد.كما قام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بأعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع الخندق - محمد نبيل السباعي من مصر والسودان.