كنيسة الروم: كورونا حرمتنا من لقاءات العيد مع البابا تواضروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه فيروس كورونا المستجد حرمنا من تهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد في 7 يناير، كما حرمنا من حضور قداسته للتلاقي مع البابا ثيودروس للتهنئة بعيد الميلاد في 25 ديسمبر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أننا ضارعين إلى الرب أن يقي البشرية من هذا الوباء ويرفعه عن العالم.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجي، وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.