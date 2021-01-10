السعدني عقب استخراج كارنية النواب: ملف المرأة على رأس أولوياتي التشريعية

وجهت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب المعينة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لشمولها ضمن قائمة التعيينات بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الخبر كان مفاجأة بالنسبة لها، ولم تكن متوقعة.وأكدت البرلمانية، عقب استخراج كارنيه العضوية، أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها خاصة بعد دور المرأة الذى شهده المجتمع المصرى خلال الـ 10 سنوات الماضية والتغيرات السياسية والاجتماعية التى حدثت فى مصر، وكان لها دور كبير فيها، لذلك لابد من دعم دور المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي بالإضافة إلى ملفات حمايتها وتكريمها.وأضافت السعدني، أنها تولي اهتماما كبيرا بإلقاء الضوء على الهوية المصرية المعمارية وذلك بحكم عملها كمهندسة معمارية، كنوع من الاحترام والتقدير لتاريخنا المصرى الأصيل، لاسيما وأن هناك دول كثيره تبنى سياحتها على المعمار، وليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجه حضارى فى هذا الصدد، وضمن ذلك تنسيق الشوارع والوجه العام والذي لابد أن يكون للشباب دور فى تغيير وجه مصر أمام العالم.