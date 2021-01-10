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مصر

مدارس القليوبية تطلق «وطني في قلبي» لتنمية روح الولاء

الأحد 10/يناير/2021 - 01:47 م
مبادرة وطني في قلبي
مبادرة وطني في قلبي
نورهان عبدالرحمن
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أطلقت مدارس محافظة القليوبية مبادرة "وطني في قلبي"، والتي تهدف لتنمية روح الولاء والانتماء داخل نفوس الطلاب والمعلمين، بتزيين أسوارها بعلمي مصر محافظة القليوبية.

وضمن المبادرة، تابع مديرو الإدارات التعليمية بالمحافظة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، وشملت إدارة طوخ التعليمية، مدرسة ابوقطار للتعليم الأساسي، وفي إدارة غرب شبرا الخيمة المدرستين المهنيتين الإعدادية بنين وبنات، وفي إدارة الخصوص مدرستي الأمير الإعدادية 1، 2، وفي شبين القناطر مدرسة شبين القناطر القديمة، وفي بنها مدرسة زيد بن حارثة الإعدادية، والكرامة الابتدائية.

وشملت المبادرة إدارة القناطر الخيرية، ومشاركة مدارس القناطر الخيرية المشتركة الإبتدائية، والنموذجية الإبتدائية، والشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية، والقناطر الخيرية الصناعية، والشهيد صفوت علي أبوشلبي الابتدائية، والسيدة خديجة، أيضا شبين القناطر التعليمية بزيارة مدرسة طحوريا التجارية، وشبين للتعليم الأساسي بمرحلتيها.

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