رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

عالم

زعيم المعارضة التركية: أردوغان يعلم أن نهايته أوشكت

الأحد 10/يناير/2021 - 01:44 م
أردوغان
أردوغان
منار احمد - مروة عنبر
طباعة
علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، اعلى انتهاك النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان لحرية الصحافة وقمعه للصحفيين والإعلاميين، قائلًا: إن الرئيس يعلم أن نهايته قد أوشكت؛ لذلك يلجأ لاستخدام سياسة الاضطهاد التي سوف تُسرع برحيله مبكرًا، مؤكدًا أن تركيا لديها إعلام يستطيع المقاومة حتى في ظل الديكتاتورية.

وأضاف زعيم المعارضة التركية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر «الشعب»، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحفيين العاملين، الذي تحتفل به تركيا في العاشر من يناير منذ عام 1961، «أن الصحفي يقوم بواجبه بعزم وتصميم ولا يبيع قلمه، نحن مدينون بالامتنان للصحفيين، إنهم ينقلون لنا الأخبار وما يدور في العالم وعلى الجميع شكرهم».

وأشار كليتشدار إلى أن الرئيس التركي يستخدم القوة الغاشمة في تعامله مع الصحفيين، قائلًا: «أردوغان يعرف أنه سيذهب قريبًا، والآن يفكر قائلًا كيف يمكنني أن أبقى في السلطة، لا يمكن أن تبقى في الحكم بالظلم والاضطهاد، فمع الظلم تأتي نهاية من هم في السلطة مبكرًا، وأردوغان يرى نهايته».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية