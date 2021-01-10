زعيم المعارضة التركية: أردوغان يعلم أن نهايته أوشكت

علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، اعلى انتهاك النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان لحرية الصحافة وقمعه للصحفيين والإعلاميين، قائلًا: إن الرئيس يعلم أن نهايته قد أوشكت؛ لذلك يلجأ لاستخدام سياسة الاضطهاد التي سوف تُسرع برحيله مبكرًا، مؤكدًا أن تركيا لديها إعلام يستطيع المقاومة حتى في ظل الديكتاتورية.وأضاف زعيم المعارضة التركية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر «الشعب»، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحفيين العاملين، الذي تحتفل به تركيا في العاشر من يناير منذ عام 1961، «أن الصحفي يقوم بواجبه بعزم وتصميم ولا يبيع قلمه، نحن مدينون بالامتنان للصحفيين، إنهم ينقلون لنا الأخبار وما يدور في العالم وعلى الجميع شكرهم».وأشار كليتشدار إلى أن الرئيس التركي يستخدم القوة الغاشمة في تعامله مع الصحفيين، قائلًا: «أردوغان يعرف أنه سيذهب قريبًا، والآن يفكر قائلًا كيف يمكنني أن أبقى في السلطة، لا يمكن أن تبقى في الحكم بالظلم والاضطهاد، فمع الظلم تأتي نهاية من هم في السلطة مبكرًا، وأردوغان يرى نهايته».