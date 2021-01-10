الأنبا نيقولا أنطونيو يقرأ صلاة العام الجديد.. وهذا نصها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بعد القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس في طنطا، وقبل صلاة تقديس الماء الكبرى بمناسبة الظهور الإلهي، يحتفل بقطع «كعكة» وقراءة «إفشين» صلاة مباركة العام الجديد.ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نص الصلاة الذي قال:أنت أيها السيد الكلي صلاحه، بارك بنعمتك الإلهية هذه السنة، واجعلها سنة خير باعتدال الفصول، ووفرة غلال الأرض، وانتظام الرياح، وأعطنا أن نجوز السنة المقبلة بسلام ووئام، متزينين بإكليل الفضائل، وسالكين بنور وصاياك كأبناء للنهار».وتابع: «واحفظ كنيستك المقدسة بسلام، واعضد بقدرتك حكامنا وهبهم سلامًا وطيدًا لا ينتزع. هذب الأحداث، شدد الشيوخ، إجمع المتفرقين، رد الضالين وضمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، أصبغ على الجميع صلاحك وبرك وسلامك، وأهلنا لأن نمجدك ونسبحك بفم واحد وقلب واحد أنت الإله المثلث الأقانيم، الأبدي والأزلي، المبارك إلى دهر الداهرين.. آمين».