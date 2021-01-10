الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

قررت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية التي أغلقت منذ أكثر من 10 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، اليوم الأحد، أن قرار إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية جاء عقب الاجتماع الذي عقدته "بن دودة" مع قيادات الوزارة واستجابة لرغبة المثقفين والفنانين الماسة لتفعيل النشاطات الثقافية والفنية، مشددة على ضرورة تطبيق واحترام البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا.يذكر أن وزارة الثقافة الجزائرية علقت في 11 مارس الماضي جميع النشاطات والفعاليات الثقافية في كل أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.