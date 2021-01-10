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السيطرة على حريق بمصنع ملابس في الإسكندرية

الأحد 10/يناير/2021 - 01:51 م
حريق بمصنع ملابس
حريق بمصنع ملابس في الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، والتسبب في مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع شاتورنا للملابس، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع دائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها و4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، وحدوث ماس كهربائي بالطابق الأخير، على أثره تم اشتعال الغرفة أثناء وجود العمال.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 عمال ومصرع شخص، يدعى محمد، أثناء محاولته إنقاذ العمال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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