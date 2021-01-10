رئيس هيئة نظافة القاهرة يجري جولة للإنقاذ المركزي

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، جولة ميدانية بالإنقاذ المركزي في ورش إبراج الإنارة، وتم الاستماع إلى مسؤولي أبراج الإنارة لمتابعة ما سوف يتم من إصلاح تلك المعدات وتجهيز الأبراج الجديدة للدخول في العمل الميداني.وكلف رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة نقل الأبراج المراد إصلاحها بدءا من غدا.وكلف رئيس هيئة نطافة القاهرة فرع الهيئه بالتبين بحملة مكثفة لرفع مخلفات كورنيش التبين البلد وكارتة المحاجر ومحيط الضغط العالي ومربع السجل المدني والفيلا بالملاءة ومنطقة السبع عماير والسكه الحديد وجاري، وجاءت استكمال الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد عبدالنبي مدير فرع الهيئة بالتبين.