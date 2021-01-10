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ضبط 8.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز في الغربية

الأحد 10/يناير/2021 - 01:54 م
ضبط 8.5 طن دقيق بلدي
ضبط 8.5 طن دقيق بلدي
أحمد فودة
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قامت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، بضبط 8.5 طن دقيق بلدي مدعم، داخل أحد المخابز البلدية، بقصد بيعه بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة بتهريب جزء من حصتها من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، مما يؤدي إلى إحداث أزمة خبز مدعم.

وتم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات ورئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية قرية منية ابيار، وذلك لاستيلائه وتصرفه في 170 جوال دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، بإجمالي وزن 8.5 طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.

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