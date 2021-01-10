إصلاح 62 كشافا بعد تأثرها بالشبورة في طرق المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة، والتي تعطلت بعد تأثرها بالشبورة والظروف الجوية السيئة التي سيطرت على شوارع المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في إصلاح 31 كشافا وجاري إصلاح وصيانة مثلها.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات التي يتم تنفيذها يوميا بنطاق قرى المركز وأحياء المدينة، حيث تم قام قسم الكهرباء بقرية بني محمد سلطان بتنفيذ حملة شملت طرق وشوارع قرى الوحدة المحلية ومنشية الحواصلية وعدد من الشوارع والطرق العامة لإصلاح أعطال الأعمدة وصيانة كشافات الإنارة العامة، وبخاصة تلك التي تاثرت بظروف الطقس السيئ من شبورة وظروف جوية سيئة على مدار الأيام الماضية، ما تسبب في عطل 31 كشافا.ومن جهته، أوضح عبد التواب حسن، رئيس قسم الكهرباء، أنه تم إصلاح 31 كشافا وصيانتها بالإضافة، في إطار خطة موضوعة بمستهدفات زمنية ومكانية وذلك لرفع كفائتها حرصا على سلامة وأمن المواطنين.