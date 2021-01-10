مصادرة 35 شيشة في حملات لمجابهة انتشار كورونا بالشرقية

شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.وأسفرت عن مصادرة 25 شيشة من مقهى بطريق الزرقية ومصادرة 10 شيش من مقهى بطريق القنايات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.