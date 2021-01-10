تعليم مطروح: إنشاء مجموعة whats-app لطلاب ومعلمي الضبعة النووية

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، اجتماع أونلاين عبر تقنية (ZOOM) مع هيئة تدريس مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفنى.وأكد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على ضرورة عمل جدول لهيئة تدريس المدرسة يوضح فيه مواعيد بث محاضرات الطلبة عبر الإنترنت يتم من خلاله رفع المناهج على تقنية (ZOOM) وكذلك على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعى (facebook).ووجه بإنشاء مجموعات whats-app تجمع بين الطلبة ومعلميهم بالمدرسة مع إنشاء وتفعيل قناة تعليمية خاصة بالمدرسة على موقع يوتيوب (YouTupe) لتحقيق التواصل المباشر والهادف مع الطلاب.