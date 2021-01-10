البابا ثيودروس: «كورونا» منعنا من إلقاء الصليب في البحر

ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ثيودروس الثاني، في كنيسة بشارة العذراء مريم في المقر البطريركي.وقال ثيودروس في كلمة: «من هذه المدينة العظيمة، مدينة بالإسكندرية، أود أن أشكر الله أن كنائسنا مفتوحة، بسماح من سلطات الدولة التي لم تعلن إغلاق أماكن العبادة، وأنتهز هذه الفرصة لأحَيي إخوتنا في كل مكان في الكون الذين يحتفلون ويفرحون اليوم معنا، لكن هناك آخرون حزينون في وطنهم لكن نعمة الله ستحل في قلوبهم، كما أن هناك يأملون بغد أفضل».وأضاف: «نرجو أن تكون بركة الله معنا، نرجو أن تأتي الأيام الخوالي مرة أخرى، ولنتمكن جميعًا- كعائلة- دائمًا من الحصول على بركة المسيح، لأن الشعور بالوحدة يتعب الإنسان، عندما نكون جميعًا معًا تكون الجنة على الأرض».وتابع: «متمنيًا أن تمنح نعمة يسوع المسيح المُعَمَد، شجاعة ورجاء ونورًا في ظلمات الوباء- التي تعم في ضعف الأمل، لندع البحر الأبيض المتوسط الذي تم تقديسه لسنوات عديدة، أن يبعث اليوم برسالة مصالحة بين الشعوب، حيث كنا كل عام في هذا العيد نقوم بإلقاء الصليب فيه ليتبارك بوجود أكليروس بطريركيتنا في الإسكندرية وجموع المؤمنين، أما هذا العام وبسبب وباء كورونا، ومنعًا للتجمعات لعدم انتشار الوباء لم نقم بهذا التقليد المبارك، وللجميع بركتي الرسولية في عيد الظهور الإلهي».