رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

الكرازة

البابا ثيودروس: «كورونا» منعنا من إلقاء الصليب في البحر

الأحد 10/يناير/2021 - 01:34 م
البابا ثيودروس
البابا ثيودروس
جرجس صفوت
طباعة
ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ثيودروس الثاني، في كنيسة بشارة العذراء مريم في المقر البطريركي.

وقال ثيودروس في كلمة: «من هذه المدينة العظيمة، مدينة بالإسكندرية، أود أن أشكر الله أن كنائسنا مفتوحة، بسماح من سلطات الدولة التي لم تعلن إغلاق أماكن العبادة، وأنتهز هذه الفرصة لأحَيي إخوتنا في كل مكان في الكون الذين يحتفلون ويفرحون اليوم معنا، لكن هناك آخرون حزينون في وطنهم لكن نعمة الله ستحل في قلوبهم، كما أن هناك يأملون بغد أفضل».

وأضاف: «نرجو أن تكون بركة الله معنا، نرجو أن تأتي الأيام الخوالي مرة أخرى، ولنتمكن جميعًا- كعائلة- دائمًا من الحصول على بركة المسيح، لأن الشعور بالوحدة يتعب الإنسان، عندما نكون جميعًا معًا تكون الجنة على الأرض».

وتابع: «متمنيًا أن تمنح نعمة يسوع المسيح المُعَمَد، شجاعة ورجاء ونورًا في ظلمات الوباء- التي تعم في ضعف الأمل، لندع البحر الأبيض المتوسط الذي تم تقديسه لسنوات عديدة، أن يبعث اليوم برسالة مصالحة بين الشعوب، حيث كنا كل عام في هذا العيد نقوم بإلقاء الصليب فيه ليتبارك بوجود أكليروس بطريركيتنا في الإسكندرية وجموع المؤمنين، أما هذا العام وبسبب وباء كورونا، ومنعًا للتجمعات لعدم انتشار الوباء لم نقم بهذا التقليد المبارك، وللجميع بركتي الرسولية في عيد الظهور الإلهي».

موضوعات متعلقة

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا