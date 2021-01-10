رئيس «نظافة القاهرة» يحذر سائقي الهيئة من استغلال السيارات لمصالح شخصية

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسائقي الحاويات واللوادر، حيث استعرض معهم أهمية الاستخدام الأمثل لمعدات الهيئة من الحاويات واللوادر.وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل العاصمة إلى أنه سوف يتم محاسبة المخالف بأقصى الجزاءات سواء في بيع الوقود أو استغلال الحاويات في مكاسب شخصية.استمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمشاكل العاملين، ووعد بصرف مكافآت مالية مجزية للسائقين المحترمين الذين يؤدون المهمة الرئيسية للهيئة في عملية النظافة وحل مشاكلهم أول بأول.