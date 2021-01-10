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كليتشدار أوغلو: الإعلام التركي قادر على مقاومة ديكتاتورية أردوغان

الأحد 10/يناير/2021 - 01:32 م
كمال كليتشدار
كمال كليتشدار
مروة عنبر
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أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، أن انتهاك النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان لحرية الصحافة وقمعه للصحفيين والإعلاميين مستمر.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، "إن الرئيس يعلم أن نهايته قد أوشكت لذلك يلجأ لاستخدام سياسة الاضطهاد التي سوف تسرع برحيله مبكرا، لكن تركيا لديها إعلام يستطيع المقاومة حتى في ظل الديكتاورية".

وأضاف كليتشدار أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الشعب، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحفيين العاملين، أن الصحفي يقوم بواجبه بعزم وتصميم ولا يبيع قلمه، نحن مدينون بالامتنان للصحفيين، أنهم ينقلون لنا الأخبار وما يدور في العالم وعلى الجميع شكرهم".

ولفت "كليتشدار" إلى أن أردوغان يستخدم القوة الغاشمة في تعامله مع الصحفيين، قائلا "أردوغان يعرف أنه سيذهب قريبا، والآن يفكر قائلا كيف يمكنني أن أبقى في السلطة لا يمكن أن تبقى في الحكم بالظلم والاضطهاد، فمع الظلم تأتي نهاية من هم في السلطة مبكرا، وأردوغان يرى نهايته".

وأكد "أوغلو"، أن النظام الحاكم لا يمكنه إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم الإخبارية، لافتا إلى أن الصحافة واجب عام، وأن هناك لوائح لحماية مصادر الأخبار وكذلك حماية حق الشعب في الحصول على المعلومات.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الصحفيون والإعلاميون قائلا "إذا مثل الصحفيون 479 مرة أمام القضاء في عام 2020 فهناك مشكلة، وإذا كان على 68 صحفي الجلوس والتفكير في السجون، وإذا كان هناك تعتيم على أجهزة التليفزيون وحظر إعلانات الصحف والأخبار، فبالطبع هناك مشكلة كبيرة".

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