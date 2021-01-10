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اقتصاد

بعد نجاحه الباهر.. العراق يستنسخ مشروع الإسكان الاجتماعي بأيد مصرية

الأحد 10/يناير/2021 - 01:31 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، إن أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها بمحافظات دولة العراق، هي الإسكان الاجتماعي على غرار المشروع المصري الضخم الذي أثبت نحاجه في معظم الدولة العربية والإفريقية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.

ولفت عبدالعزيز لـ«الدستور»، إلى إشادة المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الأعمار والإسكان العراقية، في أثناء زيارتها لمصر مع نظيرها الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان المصري، بحجم مشروعات المنفذة التي تم تفقدها المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل زيادة أطر التعاون بين مصر والعراق، في مجال البنية الأساسية والقطاع العقاري، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأكد ضرورة دخول وزارة الإسكان المصرية كضامن لشركات المقاولات المصرية لدى الجانب العراقى، مشيرًا إلى أن المقترح لاقى ترحيبًا كبيرًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد دعمه الشديد لشركات المقاولات المصرية وتنفيذ المشروع هناك على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر.

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